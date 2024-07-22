Квеквескири: «У меня уже нет надежды, что могу попасть в сборную Грузии»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове в состав сборной Грузии.

«У меня уже нет надежды, что я могу попасть в сборную Грузии. Это невозможно. Какая сборная? Надо оценивать адекватно. Мне уже 34. Если я буду играть еще 10 лет, то, наверное, будет такая возможность. Но вряд ли», — сказал Квеквескири «СЭ».

На счету Квеквескири 2 матча за молодежную сборную Грузии.