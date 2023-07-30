Защитник Эракович оценил дебют за «Зенит» в матче РПЛ

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал свой первый матч за петербургский матч. Футболист вышел на замену в матче против «Ростова» (1:1) на 17-й минуте.

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счете за три минуты до конца. А ведь все было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» — очень радостное событие для меня», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о покупке 22-летнего серба у «Црвены Звезды» 23 июля. Футболист заключил контракт по схеме «4+1».

Позже гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии «СЭ» заявил, что хотел бы видеть Эраковича в составе сербского клуба в матчах Лиги Чемпионов.