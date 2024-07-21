Квеквескири объяснил причину поражения «Факела»: «Мы плохо вошли в игру с «Динамо»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири назвал причины поражения от московского «Динамо» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

«Мы плохо вошли в игру, совершали ключевые ошибки, что привело к быстрым голам. Они были намного быстрее, хорошо убегали. Я считаю, что они заслуженно нас победили. Все решили ключевые ошибки», — приводит слова Квеквескири Legalbet.

«Факел» находится на 15-й строчке в таблице РПЛ, не набрав баллов. В следующем туре воронежцы сыграют с «Акроном» 27 июля.