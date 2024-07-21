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Сегодня, 03:30

Квеквескири объяснил причину поражения «Факела»: «Мы плохо вошли в игру с «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири назвал причины поражения от московского «Динамо» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

«Мы плохо вошли в игру, совершали ключевые ошибки, что привело к быстрым голам. Они были намного быстрее, хорошо убегали. Я считаю, что они заслуженно нас победили. Все решили ключевые ошибки», — приводит слова Квеквескири Legalbet.

«Факел» находится на 15-й строчке в таблице РПЛ, не набрав баллов. В следующем туре воронежцы сыграют с «Акроном» 27 июля.

Муми Нгамале (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. «Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме

Источник: Legalbet
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
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21.07 17:30
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