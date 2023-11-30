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Сегодня, 11:33

Защитник «Динамо» Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Станислав Бессмертный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что в контракте 19-летнего защитника с бело-голубыми нет опции выкупа.

«Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного. Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», — цитирует Бессмертного Sport24.

В текущем сезоне Бесссмертный провел 9 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Станислав Бессмертный
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
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