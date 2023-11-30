Защитник «Динамо» Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что в контракте 19-летнего защитника с бело-голубыми нет опции выкупа.

«Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного. Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», — цитирует Бессмертного Sport24.

В текущем сезоне Бесссмертный провел 9 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.