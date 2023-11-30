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Сегодня, 11:32

Кирш не видит ничего особенного в игре Файзуллаева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Кирш заявил, что не увидел чего-то особенного в игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Чего-то особенного не увидел. Да, у него неплохая техника. Я думаю, ему в нашей лиге очень помогает то, что он небольшого роста, юркий. От габаритных защитников легко уходит», — приводит слова Кирша «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний хавбек провел за армейцев 16 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аббосбека в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kirsh-chego-to-osobennogo-v-igre-fajzullaeva-ne-uvidel/
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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