Кирш не видит ничего особенного в игре Файзуллаева

Защитник «Ростова» Илья Кирш заявил, что не увидел чего-то особенного в игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Чего-то особенного не увидел. Да, у него неплохая техника. Я думаю, ему в нашей лиге очень помогает то, что он небольшого роста, юркий. От габаритных защитников легко уходит», — приводит слова Кирша «РБ Спорт».

В этом сезоне 20-летний хавбек провел за армейцев 16 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аббосбека в 2 миллиона евро.