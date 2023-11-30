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Сегодня, 11:34

Файзуллаев сделал выбор между Месси и Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

36-летний аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Месси провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 19 матчах за саудовский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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