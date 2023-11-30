Файзуллаев сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», — приводит слова Файзуллаева «РБ Спорт».

36-летний аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Месси провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 19 матчах за саудовский клуб.