Защитник «Динамо» Бессмертный: «В «Краснодаре» очень хорош Ахметов. В «Зените» все хороши»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о том, кто самый опасный игрок в РПЛ.

— В «Краснодаре» очень хорош был Ильзат Ахметов, — приводит слова Бессмертного «Известия». — А в «Зените» все хороши. Очень сильная команда.

— Даже без Малкома?

— Да. В «Зените» все футболисты хорошие. В таком клубе не может быть плохих футболистов.

— Есть кумиры среди коллег по амплуа?

— Джованни Ди Лоренцо из сборной Италии. Очень мне нравится. Но я на многих правых защитников смотрю, пытаюсь что-то для себя в их игре находить, на их примере понять, как действовать на поле в тех или иных ситуациях. И в «Динамо» с Сергеем Паршивлюком общаюсь. Он мне тоже дает советы, как играть, не беспокоиться. Поддерживает меня. Очень рад этому. И благодарен ему.

19-летний россиянин провел в текущем сезоне 4 матча и забил один гол.