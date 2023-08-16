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Сегодня, 12:05

Смолов — о Личке в «Динамо»: «Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет»

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Марцел Личка и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» оценил в футбол при главном тренере Марцеле Личке.

— После матча с «Зенитом» Антон Шунин рассказывал о речи Марцела Лички про памперсы, как вы реагируете на это?

— Это было после Самары.

— Мотивирует ли это?

— Мотивирует. Но это как раз-таки особенность в построении игры, которую хочет видеть в нашем исполнении Марцел. Я наоборот за такой футбол. Считаю, что в другой смысла играть нет. Если не пытаться играть в футбол, то все остальное — мучение по большому счету. Я уже говорил о том, что эти ошибки неизбежны. Это часть перестройки и как раз-таки формирования вот этой новой футбольной модели и концепции. Поэтому для меня лучше попытаться сыграть в футбол, низом отдать пас и совершить ошибку, даже результативную, нежели просто ударить мяч подальше от своих ворот, надеясь, что тебе не забьют. И это, как правило, оказывается только хуже, потому что команда забирает мяч, и ты его потом отобрать не можешь.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил «СЭ» свои слова том, что игрокам клуба, которые боятся, надо купить памперсы.

Контракт Смолова с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 4 матча в РПЛ, забил 2 гола и отадл 1 результативную передачу.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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