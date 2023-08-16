Защитник «Динамо» Бессмертный: «Буду себя проявлять, чтобы тренерский штаб доверял мне»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о том, как удалось попасть в основную команду.

— Мне на самом деле очень повезло, что в связи с травмами некоторых игроков я попадаю в обойму, в основной состав, — приводит слова Бессмертного «Известия». — И вот буду себя проявлять, попытаться тренироваться еще сильнее и прогрессировать, чтобы тренерский штаб доверял мне.

— Ну после таких удачных матчей вряд ли те, кто вернутся после травм, смогут вас выдавить из основы.

— Нет, все время надо доказывать. Здесь в команде очень большая конкуренция. Очень все строго, и надо постоянно делать все на максимуме.

19-летний россиянин провел в текущем сезоне 4 матча и забил один гол.