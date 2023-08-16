Смолов считает, что уровень сопротивления футбола в Саудовской Аравии выше, чем в РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов в разговоре с «СЭ» сравнил уровень футбола в Саудовской Аравии и РПЛ.

— Криштиану Роналду говорил в последнем интервью, что уровень игры в Саудовской Аравии растет...

— Так он и был хорош. Я убежден, что он был с точки зрения уровня сопротивления, выше, чем Российская Премьер-лига. И сейчас становится еще сильнее соответственно.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью изданию Record заявил, что он удивлен уровню футбола в Саудовской Аравии, а лига может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет.

33-летний футболист за свою карьеру играл за такие клубы, как «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельта». Форвард один раз становился серебряным призером чемпионата России и четыре раза бронзовым. Также Смолов двукратный победитель Кубка России и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 4 матча в РПЛ, забил 2 гола и отадл 1 результативную передачу.