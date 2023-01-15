Защитник ЦСКА Лукин тремя словами описал работу под руководством Федотова
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какого ему работать под руководством Владимира Федотова.
«Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче», — заявил Лукин Sport24.
На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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