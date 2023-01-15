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15 января, 22:41

Защитник ЦСКА Лукин тремя словами описал работу под руководством Федотова

Виктория Кравченко
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какого ему работать под руководством Владимира Федотова.

«Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче», — заявил Лукин Sport24.

На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-zashchitnik-tsska-lukin-opisal-rabotu-s-fedotovym-tremya-slovami

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24%

1.93

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Арсенал 2
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Ф2(0)

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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