Бывший защитник «Спартака» Морозов о защите красно-белых: «Как можно так играть? Бред какой-то»

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов раскритиковал игру команды в обороне в сезоне-2024/25.

В нынешнем сезоне красно-белые пропустили 11 мячей в 14 матчах во всех турнирах.

«Спартаковцы допускают детские ошибки в обороне. В атаке команда хорошо играет, я получаю удовольствие. В матче с «Динамо» после удаления перестали играть, правда. Думали, все уже, три очка в кармане. Мяч летит с фланга в центр, а защитники стоят, на перехват никто не идет.

Просто бред какой-то, как можно так играть? Тюкавин берет и разворачивает в штрафной защитника «Спартака». Денисов не должен был пускать Тюкавина в середину. Из-за таких детских ошибок красно-белые не в тройке РПЛ.

Бесков еще говорил: «Не пускайте в центр, пускайте во фланг». Проблемы, к сожалению, у «Спартака» в обороне очень большие. Как команда играет впереди, мне нравится. В целом, за треть чемпионата могу поставить «Спартаку» три с минусом. Много ошибок и мандража сзади», — приводит Legalbet слова Морозова.

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками.