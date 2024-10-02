Бывший защитник «Спартака» Морозов о защите красно-белых: «Как можно так играть? Бред какой-то»
Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов раскритиковал игру команды в обороне в сезоне-2024/25.
В нынешнем сезоне красно-белые пропустили 11 мячей в 14 матчах во всех турнирах.
«Спартаковцы допускают детские ошибки в обороне. В атаке команда хорошо играет, я получаю удовольствие. В матче с «Динамо» после удаления перестали играть, правда. Думали, все уже, три очка в кармане. Мяч летит с фланга в центр, а защитники стоят, на перехват никто не идет.
Просто бред какой-то, как можно так играть? Тюкавин берет и разворачивает в штрафной защитника «Спартака». Денисов не должен был пускать Тюкавина в середину. Из-за таких детских ошибок красно-белые не в тройке РПЛ.
Бесков еще говорил: «Не пускайте в центр, пускайте во фланг». Проблемы, к сожалению, у «Спартака» в обороне очень большие. Как команда играет впереди, мне нравится. В целом, за треть чемпионата могу поставить «Спартаку» три с минусом. Много ошибок и мандража сзади», — приводит Legalbet слова Морозова.
После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1