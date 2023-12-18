Защитник ЦСКА Келлвен женился

Защитник ЦСКА Келлвен женился, сообщает пресс-служба армейцев. Избранницу 22-летнего бразильца зовут Габриэла.

«Поздравляем молодоженов!» — сказано в сообщении клуба в Telegram-канале.

В этом сезоне Келлвен провел за ЦСКА 16 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.