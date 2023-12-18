Орлов не считает везением лидерство «Краснодара» в РПЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лидерстве «Краснодара» после первой половины сезона-2023/24 РПЛ.

«Дело не в фарте, у них хорошо построена игра, они стали играть в практичный и прагматичный футбол, тренер пришел для того, чтобы добиться результата», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).