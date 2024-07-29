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Сегодня, 15:16

Защитник ЦСКА Гайич заявил, что хочет остаться в клубе

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Пока ничего не знаю насчет моего нового контракта. На данный момент не общался со своим агентом. Хочу ли остаться в ЦСКА? Да, конечно», — сказал Гайич «СЭ».

Гайич в сезоне-2024/25 провел 2 матча и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт между игроком и ЦСКА действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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