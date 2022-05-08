Бруно Фукс: «Остаюсь ли я в ЦСКА? Мне нужно больше игрового времени»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем в армейском клубе.

«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», — сказал Фукс «СЭ».

ЦСКА остался на четвертом месте (47 очков), но красно-синих может обойти «Краснодар», который имеет матч в запасе (45 очков).

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».