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Вагнер Лав: «Гинер не согласился отпустить меня из ЦСКА, поэтому я сказал ему, что выиграю Кубок УЕФА»

Вагнер Лав рассказал, как просил Гинер отпустить его из ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вагнер Лав.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что мог пропустить финал Кубка УЕФА сезона-2004/05 со «Спортингом» (3:1).

«Я мог пропустить финал Кубка УЕФА со «Спортингом», — приводит слова Вагнера FourFourTwo. — Когда я переехал в Москву в 2004 году, было еще лето, так что все было хорошо. Но с наступлением зимы становилось все холоднее и холоднее, и я начал спрашивать себя: «Какого черта я здесь делаю?» Мне приходилось играть при минус 15 градусах».

По словам нападающего, он попросил президента московского клуба Евгения Гинера отпустить его в Бразилию.

«Все, чего я хотел, это вернуться в Бразилию, и я попросил об этом президента клуба. Гинер не согласился отпустить меня из ЦСКА, поэтому я сказал ему, что выиграю Кубок УЕФА. Я не соображал, что говорю, так что это было довольно дерзкое поведение. Затем, когда мы выиграли финал, я схватил Кубок УЕФА и отнес его президенту. С того дня он начал относиться ко мне как к своему сыну», — рассказал он.

37-летний бразилец выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба три раза выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и Кубок УЕФА.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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31%

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П1

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15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

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30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

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40%

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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
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26%

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И В Н П +/- О
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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