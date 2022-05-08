Вагнер Лав: «Гинер не согласился отпустить меня из ЦСКА, поэтому я сказал ему, что выиграю Кубок УЕФА»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что мог пропустить финал Кубка УЕФА сезона-2004/05 со «Спортингом» (3:1).

«Я мог пропустить финал Кубка УЕФА со «Спортингом», — приводит слова Вагнера FourFourTwo. — Когда я переехал в Москву в 2004 году, было еще лето, так что все было хорошо. Но с наступлением зимы становилось все холоднее и холоднее, и я начал спрашивать себя: «Какого черта я здесь делаю?» Мне приходилось играть при минус 15 градусах».

По словам нападающего, он попросил президента московского клуба Евгения Гинера отпустить его в Бразилию.

«Все, чего я хотел, это вернуться в Бразилию, и я попросил об этом президента клуба. Гинер не согласился отпустить меня из ЦСКА, поэтому я сказал ему, что выиграю Кубок УЕФА. Я не соображал, что говорю, так что это было довольно дерзкое поведение. Затем, когда мы выиграли финал, я схватил Кубок УЕФА и отнес его президенту. С того дня он начал относиться ко мне как к своему сыну», — рассказал он.

37-летний бразилец выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба три раза выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и Кубок УЕФА.