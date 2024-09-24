Защитник «Акрона» Эсковал назвал неплохим старт команды в РПЛ

Защитник «Акрона» Родриго Эсковал поделился мнением об игре тольяттинцев в этом сезоне РПЛ.

«Я считаю, что мы достаточно неплохо начали чемпионат. Возможно, нам не хватает очков в турнирной таблице. Может, где-то не хватило удачи и были ошибки. Но считаю, что в целом команда играет очень хорошо, мы можем ещё подняться в турнирной таблице», — цитирует Эсковала Metaratings.ru.

После 9 туров «Акрон» набрал 8 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ.