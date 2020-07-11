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Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье

11 июля 2020, 15:13

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель перенес операцию на предплечье, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Игрок получил травму в матче 26-го тура против ЦСКА (0:4). Сообщается, что срок восстановления 27-летнего венесуэльца — 10 недель.

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