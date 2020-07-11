Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье

Защитник Анхель Вилькер перенёс операцию на предплечье. Напомним, футболист получил травму в матче 26-го тура с ЦСКА.



Сроки восстановления — десять недель. Желаем Анхелю скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/yVGIgfuHiI