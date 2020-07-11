Защитник «Ахмата» Анхель перенес операцию на предплечье
11 июля 2020, 15:13
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель перенес операцию на предплечье, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Игрок получил травму в матче 26-го тура против ЦСКА (0:4). Сообщается, что срок восстановления 27-летнего венесуэльца — 10 недель.
Защитник Анхель Вилькер перенёс операцию на предплечье. Напомним, футболист получил травму в матче 26-го тура с ЦСКА.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 11, 2020
Сроки восстановления — десять недель. Желаем Анхелю скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/yVGIgfuHiI
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