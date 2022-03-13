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Хлусевич: «Обидное поражение. Забили три гола, но надо было забивать больше чистых мячей»

Хлусевич назвал обидным поражение «Спартака» от «Краснодара»
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

— Обидное поражение сегодня. У нас получилось играть первым номером, доминировать на протяжении почти всего матча. Да, мы забили три мяча, но надо было забивать больше чистых, но у нас это не получилось.

— После того, как ты вышел, чувствовалось, что ты можешь изменить ход игры. Что не получилось?

— Не получилось забить. Хотелось, конечно, выйти и помочь команде. Всегда хочется усилить игру, но еще и пропустили один мяч.

— Ваноли на пресс-конференции сказал, что «Спартак» еще не команда, так как нельзя сыграть один матч хорошо, а второй — плохо. Согласен с ним?

— Любая команда проявляется в стабильности. Пока ее нет. В любом случае мы команда. Надеемся, что в следующих матчах будут только победы.

— Какие цели в чемпионате? Можно сказать, что кубок — приоритет для «Спартака» сейчас?

— Любой чемпионат, любое соревнование — важный матч. Надо добиваться везде хороших результатов.

— Ты говорил, что мечтаешь попробовать свои силы в Лиге Европы, что для тебя это особый турнир. Какие были эмоции, когда узнал, что «Спартак» исключили?

— Не только у меня, но и у всей команды, всей России были только отрицательные эмоции, но что мы можем с этим сделать.

— В кубке снова попался ЦСКА. Это шанс для реванша?

— Да, будет время доказать. Постараемся исправить ситуацию после проигрышного матча.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

Даниил Хлусевич
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
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 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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15
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