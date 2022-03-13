Хлусевич: «Обидное поражение. Забили три гола, но надо было забивать больше чистых мячей»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

— Обидное поражение сегодня. У нас получилось играть первым номером, доминировать на протяжении почти всего матча. Да, мы забили три мяча, но надо было забивать больше чистых, но у нас это не получилось.

— После того, как ты вышел, чувствовалось, что ты можешь изменить ход игры. Что не получилось?

— Не получилось забить. Хотелось, конечно, выйти и помочь команде. Всегда хочется усилить игру, но еще и пропустили один мяч.

— Ваноли на пресс-конференции сказал, что «Спартак» еще не команда, так как нельзя сыграть один матч хорошо, а второй — плохо. Согласен с ним?

— Любая команда проявляется в стабильности. Пока ее нет. В любом случае мы команда. Надеемся, что в следующих матчах будут только победы.

— Какие цели в чемпионате? Можно сказать, что кубок — приоритет для «Спартака» сейчас?

— Любой чемпионат, любое соревнование — важный матч. Надо добиваться везде хороших результатов.

— Ты говорил, что мечтаешь попробовать свои силы в Лиге Европы, что для тебя это особый турнир. Какие были эмоции, когда узнал, что «Спартак» исключили?

— Не только у меня, но и у всей команды, всей России были только отрицательные эмоции, но что мы можем с этим сделать.

— В кубке снова попался ЦСКА. Это шанс для реванша?

— Да, будет время доказать. Постараемся исправить ситуацию после проигрышного матча.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.