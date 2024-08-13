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Гильерме — о своей карьере: «Сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме собирается продолжить игровую карьеру.

«Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Все-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных есть предложения из Бразилии, но еще не понятно. Допускаю ли, что вернусь в «Локомотив» на другую должность? Я надеюсь, что оставил для себя открытую дверь для этого, чтобы в будущем прийти в «Локомотив» работать», — приводит слова Гильерме ТАСС.

1 июля 38-летний россиянин покинул «Локомотив». Клуб не продлил контракт с голкипером.

Гильерме после ухода из клуба заявил: «Я хотел завершить этот этап карьеры, как это заслуживает футболист, который защищал цвета клуба 17 лет. К сожалению, не получилось. Не все от меня зависит».

Источник: ТАСС
Маринато Гильерме
ФК Локомотив (Москва)
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