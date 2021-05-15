В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика» рассказал «СЭ» о подготовке команды к матчу 30 тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», — сказал Медведев «СЭ».

Матч с «Тамбовом» начнется завтра, 16 мая, в 14:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)