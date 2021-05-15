В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика» рассказал «СЭ» о подготовке команды к матчу 30 тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
«Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», — сказал Медведев «СЭ».
Матч с «Тамбовом» начнется завтра, 16 мая, в 14:00 по московскому времени.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю