Бувач: «У Маричаля большой потенциал. Для нас это качественное усиление»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач описал сильные стороны защитника Николаса Маричаля, подписавшего пятилетний контракт с бело-голубыми.

«Николас — молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», — цитирует Бувача сайт «Динамо».

21-летний Маричаль будет играть в «Динамо» под номером 18.

Футболист с 2018 года находился в системе уругвайского «Насьоналя».