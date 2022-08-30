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Бувач: «У Маричаля большой потенциал. Для нас это качественное усиление»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач описал сильные стороны защитника Николаса Маричаля, подписавшего пятилетний контракт с бело-голубыми.

«Николас — молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», — цитирует Бувача сайт «Динамо».

21-летний Маричаль будет играть в «Динамо» под номером 18.

Футболист с 2018 года находился в системе уругвайского «Насьоналя».

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-u-nikolasa-bolsoi-potencial-dlia-nas-eto-kacestvennoe-usilenie
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Николас Маричаль
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