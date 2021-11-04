Шварц: «Захарян получил травму, он пока не тренируется с командой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян получил травму и не может тренироваться в общей группе.

«Травма у Захаряна? У него была мышечная травма, пока он не принимает участия в командных тренировках. Сроки его возвращения неизестны.



Как сказалась на нас информация о переносе матча? Во вторник была информация, что может быть перенесен. Но вчера стало известно, что сможем сыграть на нашем стадионе. Нам очень приятно, что сыграем перед своими болельщиками. Не сказал бы, что линия обороны «Краснодара» слаба. У них длинная скамейка. Достаточно качественных игроков. Нам нужно будет грамотно распорядиться нашими позиционными атаками, если такие будут. Если нет — использовать контратаки», — сказал на пресс-конференции Шварц.

В сезоне-2021/22 Захарян провел 14 матчей за «Динамо», на счету 18-летнего россиянина 2 гола и 7 результативных передач.

Следующий матч «Динамо» проведет с «Краснодаром» в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча запланирована на 6 ноября, начало — в 16.30 (мск). Отметим, что Захарян не сможет принять участия в этой встрече из-за перебора желтых карточек.