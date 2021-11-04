Шварц: «В субботу «Динамо» ждет качественный соперник»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». По его словам, в команде есть кадровые проблемы.

«В субботу нас ждет качественный соперник, — отметил Шварц. — Команда с большим набором техничных игроков, хорошо находит свободные зоны. Нам надо будет играть компактно, быстро переходить к атаке после отборов.

Отсутствие Фомина и Захаряна? Мы еще не сможем рассчитывать на Лесового и Ласкальта из-за травмы. Под вопросом участие Николо Моро. Мы не планируем тактических изменений в субботу. Исходя из состава примем решение по схеме игры.

Если связывать тактику и схему, не сказал бы, что схема здесь ключевой фактор. Знаем наши принципы и идеи".

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.