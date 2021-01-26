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«За Максименко могут выложить много евро». В Испании впечатлены вратарем «Спартака»

26 января 2021, 23:53
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Авторитетное испанское издание AS обратило внимание на успехи вратаря «Спартака» Александра Максименко. В статье под названием «Молодой вратарь, взбудораживший страну Черного паука» (прозвище Льва Яшина) отмечается, что у 22-летнего голкипера есть все шансы стать вратарем сборной России на ближайшие 10 лет.

Автор обращает внимание, что «Реал» и «Атлетико» уже подписали вратарей из Восточной Европы (украинца Андрея Лунина и хорвата Иво Грбича), и «не исключено, что рано или поздно другой европейский топ-клуб выложит на стол много евро, чтобы подписать Александра Максименко».

В статье отмечаются рефлексы и ловкость голкипера, его игру руками, реакцию и скорость, а также способность вытаскивать «мертвые мячи».

В нынешнем сезоне Максименко провел 19 матчей и пропустил 21 мяч в Тинькофф-чемпионате России, а также 1 игру (1 пропущенный мяч) в Кубке страны.

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