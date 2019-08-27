Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высоко оценил уровень игры вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

— Удивились ляпу Сафонова в самом начале матча с «Краснодар» — «Локомотив» ?

— А я всегда говорю: по воротам надо бить. Когда есть удары, тогда у вратаря появляются сложности. Но там же случился небольшой рикошет от игрока «Краснодара». Мяч чуть-чуть поменял направление. Может быть, Сафонов в этот момент не перестроился или не так среагировал. А вообще Матвей — самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России.

— Одареннее Максименко?

— Думаю, да — это мое личное мнение. Но если вы спрашиваете, то хорошо, скажу так: Сафонов — один из самых талантливых.

— Помните, чтобы Овчинников или Нигматуллин допускали подобные промахи в начале своих карьер?

— Я не считаю, что это ошибка. Там было, повторю, изменение траектории полета мяча. (Александр Рогулев)

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