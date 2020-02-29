Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист в первом тайме был удален с поля.

— Ничего не сказал. Я сказал и показал, что игрок третий раз делает нарушение и, наверное, должен был желтую карточку получить, — сказал Семин в эфире «Матч премьер». — Никаких оскорблений, грубых высказываний не было.

— А желтую карточку за что дали?

— А перед этим то же самое. Недовольство тем, что чисто отобранный мяч Хеведесом наказывается желтой карточкой, и выход из технической зоны.

— Повлияло ли ваше отсутствие на матч.

— Можно сказать, что не повлияло. Можно сказать, что могло повлиять. Сложно сказать.

Матч напряженный, игровые кондиции у игроков не на 100 процентов. Мне очень понравилась наша команда в обороне. Один раз ошиблись, но и у нас был шанс — Миранчук должен был его использовать.

«Локомотив» не потерял сегодня очки. «Локомотив» сегодня взял хорошее полноценное очко.