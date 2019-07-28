Юрий Семин: "Нужно, чтобы ВАР применялся постоянно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о проблемах в составе перед матчем 3-го тура чемпионата России против ЦСКА, а также высказал свое отношение к системе видеоповторов, которая будет применяться на этой встрече.

"Игроки находятся в разном состоянии. Разный уровень подготовки. Потому что одни занимались с 20-го числа, а другие прибыли на неделю позже. Есть дисбаланс подготовки, – рассказал тренер в эфире "Матч Премьер".

Антон Миранчук получил микротравму. Не стали рисковать и оставили его на лечении.

Смолова также беспокоит повреждение. Он не полностью провел тренировочный цикл, поэтому находится в резерве.

Во-первых, я сторонник видеоповторов очень и очень давно. Самое важное, чтобы это было не одноразовая акция. Нужно, чтобы эта технология применялась постоянно, на каждом матче. А одноразово – это показуха. Если же постоянно, то это будет для российского футбола шагом вперед в развитии".