Юрий Семин награжден Орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.

Соотвествующий документ размещен на сайте правовой информации. Орден вручается за особые личные заслуги перед Отечеством в разных сферах деятельности.

Кроме того, Орденом "За заслуги перед Отечеством второй степени" награжден двукратный олимпийский чемпион и прославленный нападающий хоккейного "Спартака" Борис Майоров.