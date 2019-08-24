Юрий Семин: «Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» выразил несогласие с позицией руководства клуба. Руководители готовы отпустить из команды Антона и Алексея Миранчуков, если поступит достойное предложение из-за рубежа.

— Я не согласен с руководством. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить Миранчуков на как можно более долгий срок, — сказал Семин. — На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии. Именно вокруг них должна создаваться команда. Если уж будет совсем большой европейский клуб, то можно подумать. А так я не вижу смысла им куда-то уходить. Они получают удовольствие в «Локомотиве», привлекают болельщиков, которые ходят на них. И команда должна прогрессировать вместе с ними. Это мое мнение. Предложение должно быть от клуба высочайшего уровня. «Барселона»? Может быть. (Дмитрий Зимин)

Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против