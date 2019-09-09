Юрий Семин: «Локомотив» ждет сложнейший период"

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ. С 14 по 28 сентября москвичам нужно будет провести 5 матчей: 14-го на выезде с «Сочи», 18-го в Ливеркузене с «Байером», 22-го в Оренбурге против местного клуба, 25-го в Калининграде с «Балтикой», 28-го дома с «Зенитом».

— У нас сейчас начнется сложнейший период, — отметил Семин. — И считаю, что для «Локомотива», как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести 5 матчей. Из них четыре выезда. После «Байера», с которым играем в Леверкузене, «Оренбург». Матч вообще начинается в 11.30. Дальше через два дня после встречи с «Зенитом» встречаемся с «Атлетико». И у меня такой вопрос к лиге: согласно регламенту, «Локомотив» имеет право перенести тот же матч с «Зенитом» с 28 сентября на 27-е? Или мы этой прерогативы лишены?

Я знаю, что команды, участвующие в еврокубках, имеют право по своему усмотрению перенести матч на один день. А здесь «Зенит» и «Локомотив» вместе выступают в Лиге чемпионов. Но считаю, мы имеем первоначальное право переноса, потому что свой матч в этом турнире проводим 1 октября, а петербуржцы — 2-го.

Все эти моменты с нашими командами происходят не первый год. То же самое происходило с «Краснодаром». А ведь затрагиваются интересы всего российского футбола. Неужели нельзя сделать, чтобы в Лиге чемпионов мы играли хотя бы на четвертый день?

Конечно, будем напряженно работать. Но это колоссальная нагрузка на организмы футболистов. Мы за этот период не проведем ни одной тренировки развивающего характера. Когда-нибудь об этом у нас задумаются?

— Вы как-то пытались повлиять?

— Давно пытаемся, но календарь уже сформирован. Здесь даты, числа, время. Влияем, но все это никак не подвигает лигу на конкретные действия. Мы что, не знали даты встреч еврокубков, когда формировали свое расписание? Не могу понять: почему две команды Лиги чемпионов играют друг с другом перед такими ответственными матчами? Для чего получать такую громадную нагрузку?

Когда ЦСКА взял Кубок УЕФА, перенесли очень много встреч. Был недельный цикл. Тоже самое происходило с «Зенитом», когда команда выиграла Кубок УЕФА. Или есть пример «Олимпиакоса», который планомерно готовился к «Краснодару». Вы же понимаете, что европейские команды, которые нам достались в Лиге чемпионов, в принципе сильнее нас. «Атлетико» тот же. Но дайте нам шанс, хотя бы один дополнительный день, чтобы лучше функционально подготовиться. Посмотрите на «Аякс» и его календарь в конце прошлого сезона. Федерация сделала все, чтобы клуб как можно дальше прошел в Лиге чемпионов. (Дмитрий Зимин)