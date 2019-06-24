Юрий Семин: "Локо" необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о ходе сборов команды в Австрии.

– Условия для подготовки идеальные, здесь в горах хорошая погода, она позволяет хорошо тренироваться. Ребятам, у которых закончился контракт, мы должны сказать большое спасибо, они очень много сделали для "Локомотива", но жизнь продолжается. В этом период необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня, которые были бы сильнее наших, чтобы мы могли выдерживать конкуренцию, – рассказал в интервью клубной пресс-службе Семин.

Также специалист добавил, что в сборе принимает участие группа молодых футболистов:

– Мы взяли большую группу игроков из "Казанки", нашей молодежки. Мы за ними следим, надеюсь из нового поколения кто-то тоже себя проявит. Но главное – это группа основных игроков, которая должна приехать. У них времени меньше для полноценной подготовки, это большая проблема, – заявил Семин.