Юрий Семин: «Игроки должны выходить на другой уровень»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Спартаком» (1:1, пенальти — 4:2) на Кубке Париматч Премьер в интервью клубной пресс-службе объяснил, почему в компенсированное время заменил в воротах Антона Коченкова на Никиту Медведева?.

— В этом матче вы сделали не так много замен.

— На этом этапе подготовки футболисты уже должны выходить на другой уровень, поэтому получили больше времени, а кто-то сыграл весь матч.

— Почему так плохо сыграли в начале второго тайма?

— «Спартак» сделал десять замен и вышел на второй тайм свежим. Соперники были быстрее и агрессивнее, но мы переломили ситуацию. Второй тайм был равным.

— Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

— Мы не очень хорошо играем на стандартах на данном этапе подготовки. Обратим на это внимание.

— В эпизоде с голом Жоао Марио, который играл в полузащите слева, оказался на правом фланге, а правый защитник Игнатьев — в центре штрафной.

— Это импровизация. Влад шел до конца. Была хорошая передача, мы насытили штрафную. До этого хороший момент был у Эдера.

— Во втором тайме роль центрфорварда исполнял Жемалетдинов.

— Будем пробовать его. Думаю, он сможет сыграть в центре. Посмотрим, впереди еще три контрольных игры. Нужно компенсировать потери. Используем внутренние резервы, а как пойдет дальше, сказать сложно.

— Что с Антоном Миранчуком?

— Сильный и болезненный ушиб места, где у него был перелом. Повторного перелома нет.

— На матч с «Ростовом» выйдет такой же состав?

— Мы сделали этот цикл подготовки игровым. Будем давать больше времени основным футболистам.

— Почему на серию пенальти выпустили Медведева? Это реакция на прошлую серию Коченкова?

— Заур Хапов чувствует вратарей. Коченков хорошо играет на пенальти, но в прошлой серии ничего не взял. Решили что-то поменять. Медведев свежий и всегда рвется в бой. Гилерме? Возможно, он выйдет на тайм в следующем матче. Медведев тоже заслужил сыграть.

— Как оцените организацию турнира?

— Очень хорошая организация. Много удобного времени для тренировок плюс серьезные контрольные матчи.