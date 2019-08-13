Юрий Семин: "Думаю, что Гильерме не хотел уходить из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал гостем программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" и высказал мнение, что голкипер Маринату Гильерме не хотел уходить из московской команды.

В июле Гильерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года. Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец с российским паспортом может продолжить карьеру в "Спартаке".

– Я спокоен за вратарскую линию, мы продлили контракт с Гильерме, – сказал Семин. –Хорошо, что он остается с "Локомотивом", у него твердые позиции. Да и помощники (Коченков и Медведев) у него хорошие.

Общался ли я с Гильерме по поводу его ситуации? А как я могу не общаться? Я тренер, было бы ненормально, если бы я не делал этого с нужным мне игроком. Я думаю, что Гильерме не хотел уходить. Он здесь, можно сказать, родился как русский человек: бразилец родился на русской земле. Он прошел тяжелый путь от юноши, который получал тяжелые травмы, выбрался из этой ситуации и стал большой фигурой. Думаю, "Локомотив" и Гильерме были нужны друг другу.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020