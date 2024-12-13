Первак — о «Химках»: «В регламенте РПЛ есть пункты о финансовых гарантиях, но, получается, соблюдать их необязательно»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о ситуации в «Химках».

«Часто бывают невыплаты, банкротства. Все бывает. Но сами «Химки» просто неинтересны. Меня удивляет, сколько команд содержит государство. Бизнеса нет, но и не дают возможности что-то сделать. Может быть, государство не дает. Как бизнесмена меня удивляет, что российский футбол дотационный. Все кроме «Спартака», «Краснодара» и «Акрона».

В регламенте чемпионата России есть пункты о предоставлении финансовых гарантий. Другой вопрос, будут ли клубы за них отвечать. Получается, гарантии даются, но соблюдать их необязательно. Надо разобраться с этим, почему так происходит. Многих губернаторов можно спрашивать», — приводит слова Первака Legalbet.

12 декабря Головинский суд Москвы отклонил ходатайство следствия и не стал заключать под стражу инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова. В качестве меры пресечения был избран домашний арест сроком на 1 месяц и 18 суток. Решение вступит в силу 17 декабря.