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Ринат Билялетдинов сравнил Угальде с Руни и Оуэном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на интерес клубов АПЛ к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

«Видеть его можно, где угодно, а другое дело, как он там будет выглядеть. Это смотря какая команда и какие партнеры у него будут. Если будет партнер типа Барко, то ему будет легче адаптироваться. Но там футбол другой, игроки его комплекции это Руни, Оуэн не такие габаритные и мощные. Там даже Лукаку не прижился, вроде нормально выступал, но больше звездил в Италии. Не просто будет. Потому что приоритеты в игре, темп нужно прочувствовать. Но я сомневаюсь в этом», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

В первой части чемпионата России костариканец сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Манфред Угальде
Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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