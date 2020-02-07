Юрий Никифоров: «Хохлов поплыл? Полная чушь»

Бывший помощник главного тренера московского «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе и об отставке Дмитрия Хохлова.

— Часто с Хохловым спорите?

— Бывает. Можем поговорить на повышенных тонах, но до конфликта не доходило ни разу.

— Когда ваш тренерский штаб подал в отставку, экс-главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин заявил: «Обстановка в команде была неважная, потому что Хохлов «поплыл». Растерялся, не знал, что делать...»

— Полная чушь. Ну откуда у Петрушина такая информация?! Все, что он наговорил, не имеет никакого отношения к реальности. Я-то, в отличие от него, был внутри команды. Вот вы цитируете Кобелева, Петрушина... Честно, я в шоке. Для меня подобные высказывания в адрес коллег недопустимы.

— Правильно понимаю, что Хохлов мог покинуть «Динамо» не 5 октября, а на две недели раньше?

— Да. Проиграли дома «Сочи» 2:3, футболисты разъехались по домам, а мы, тренеры, еще полтора часа сидели в раздевалке, обсуждали ситуацию. Когда Дмитрий Валерьевич заговорил об уходе из «Динамо», Лазареску, Плотников и я сразу предупредили, что напишем заявления вместе с ним. Но руководители клуба отставку не приняли. (Александр Кружков)

Юрий Никифоров: «Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»