Нагорных: «Арбитры должны защищать лучших российских футболистов — и для сборной, и для развития футбола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

— Какие итоги игры с «Ахматом» вы можете подвести?

— Команда серьезно настраивалась на «Ахмат». Понимали, что легкой прогулки не получится. Первый гол пропустили, можно сказать, школьный. Следом и второй. Но команда у нас с характером, умеет собираться. К сожалению, большего не добились. Идем дальше. Мы не проиграли, показали характер — это главное. Вернулись в матч, но не хватило немного.

— На протяжении нескольких матчей мы видим, как соперники очень грубо играют с Алексеем Батраковым, но судьи не реагируют. Вас это не удивляет?

— У нас есть вопросы, и мы их задаем. Наверное, арбитры должны защищать лучших российских футболистов — и для сборной страны, и для развития футбола в целом. Мы не требуем особого отношения для игроков национальной команды. Но арбитры должны защищать футболистов. Когда откровенная грубость не наказывается — это провоцирует на дальнейшие действия и может привести к серьезной травме.

«Локомотив» (41 очко) упустил возможность стать лидером РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — на девятой строчке.