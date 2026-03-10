Скончался бывший футболист «Динамо» Сергей Некрасов

Бывший полузащитник московского «Динамо» Сергей Некрасов умер на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Причиной смерти экс-футболиста стала тяжелая болезнь. «Динамо» принесло соболезнования его родным и близким.

Некрасов являлся воспитанником динамовской школы и выступал за основную команду бело-голубых в 1993-1999 годах, выиграв вместе с ней Кубок России, а также завоевав серебряную и две бронзовые медали чемпионата страны. Всего на счету полузащитника 16 голов в 195 матчах за «Динамо». Он также выступал за «Анжи», «Химки», «Алмаз», иркутскую «Звезду», «Титан» и другие команды.

После окончания карьеры Некрасов был активным участником динамовского ветеранского движения и не раз побеждал с командой в турнире «Негаснущие звезды».