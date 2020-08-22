Юрий Матвеев: «Эль-Кабир и Араторе травмированы, остальные игроки «Урала» в строю»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Эль-Кабира точно не будет, Араторе тоже травмирован, остальные в строю, Подберезкин готовится к игре, посмотрим на его состояние по ходу дела, — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Матвеев. — «Краснодар» — играющая команда, с хорошей группой атаки. Футболисты много прессингуют и хорошо перемещают мяч по всему фронту атаки. Видимо, «Краснодар» попытается завладеть мячом, инициативой. Нашей задачей будет сдерживать эти атаки и проводить свои.