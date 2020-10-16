Юрий Матвеев: «Бегать было гораздо легче, чем сейчас руководить футболистами»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал, как привыкал к новой роли и возросшей отвественности.

— Вы вернулись в «Урал» уже как тренер, но между окончанием игровой карьеры и стартом тренерской был перерыв в восемь лет. Чем вы занимались?

— Пытался заниматься небольшим бизнесом, но быстро понял, что это не мое, бизнесменом все-таки надо родиться, — приводит слова Матвеева сайт РПЛ. — Потом больше времени проводил с семьей. Еще играл на любительском уровне вроде первенства области. Я от футбола далеко не уходил, но большими делами не занимался.

— Григорий Иванов вам помог с возвращением в клуб. Чем он вас впечатлил при первом знакомстве?

— Я с ним еще до этого был знаком достаточно давно. В 1990-е во время отпуска в Высшей лиге я в Екатеринбурге всегда приходил по выходным на матчи первенства города в формате «шесть на шесть», они проходили на снегу на маленьких площадках. Такие турниры регулярно проводятся, в них участвуют любительские команды разных предприятий, и чтобы поддерживать форму, я регулярно ходил на такие турниры. Там команда Григория Викторовича играла против моей, так мы и познакомились.

Когда приходил в «Урал» в 2008-м, просто спросил у Иванова, могу ли я поработать тренером. Он сходу ничего не обещал, просил перезвонить через пару недель. Время быстро прошло, и Григорий Викторович предложил поработать помощником во второй команде. Я закатал рукава и пошел работать — даже не думал, получится ли у меня или это временное увлечение. Работа тренером — не такая же, как у игрока, это совсем другое. Было очень интересно перестроиться на новую волну и попробовать себя в этом деле.

— Пока вы были игроком, какие стереотипы о работе тренера у вас сформировались?

— Вообще тогда у меня не было огромного желания тренировать, хотя я все анализировал, думал. Мне и сейчас эта работа кажется сложной, но тогда не догадывался, что после окончания карьеры стану тренером.

— В чем видите сложность?

— Когда ты игрок, отвечаешь больше за себя, а сейчас ответственность гораздо больше — тренер отвечает за всю команду. Конечно, бегать было гораздо легче, чем сейчас руководить футболистами, тренерским составом, персоналом.

— Долго привыкали к этой роли, ответственности?

— Все проходило плавно: я год работал помощником, потом стал главным тренером в дубле «Урала». Переход получился спокойным, никто в полымя не бросал. Когда начинал работать во второй команде, у меня был такой опытный наставник, как Игорь Вадимович Кузнецов: он воспитал очень много ребят, со мной многим делился — это очень помогло.