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Галдамес — о переходе в «Крылья Советов»: «Оказаться в Самаре — это мечта для меня»

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Томас Галдамес.
Фото ФК «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Томас Галдамес прокомментировал свой переход в самарскую команду.

«Это мечта, оказаться в Самаре. Для меня это очень важный рост в моей футбольной карьере. С нетерпением жду, когда начну помогать команде. Я общался с соотечественниками, которые играют в РПЛ. Они рассказали мне, что это сильная и конкурентная лига. Игроки здесь высокого класса, приехать в Россию было для меня стимулом.

Ребята рассказали, что Россия — невероятная страна. Очень много красивых мест, которые стоит посетить. Я рад быть здесь и надеюсь, что узнаю Россию еще лучше», — сказал Галдамес клубной пресс-службе.

25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» до окончания сезона-2026/27. Предыдущим клубом чилийца был аргентинский «Годой Крус».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Томас Галдамес
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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