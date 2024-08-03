Галдамес — о переходе в «Крылья Советов»: «Оказаться в Самаре — это мечта для меня»

Новичок «Крыльев Советов» Томас Галдамес прокомментировал свой переход в самарскую команду.

«Это мечта, оказаться в Самаре. Для меня это очень важный рост в моей футбольной карьере. С нетерпением жду, когда начну помогать команде. Я общался с соотечественниками, которые играют в РПЛ. Они рассказали мне, что это сильная и конкурентная лига. Игроки здесь высокого класса, приехать в Россию было для меня стимулом.

Ребята рассказали, что Россия — невероятная страна. Очень много красивых мест, которые стоит посетить. Я рад быть здесь и надеюсь, что узнаю Россию еще лучше», — сказал Галдамес клубной пресс-службе.

25-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов» до окончания сезона-2026/27. Предыдущим клубом чилийца был аргентинский «Годой Крус».