Юрий Дюпин: "Не хватало хорошего агента, который помог бы раньше пробиться наверх"

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, ставший лучшим игроком июля по оценкам "СЭ", в интервью "СЭ" назвал причины, по которым заиграл в премьер-лиге только в 30 лет. Тем не менее, он не жалеет о годах, проведенных в низших лигах.

– В премьер-лиге вы заиграли в 30 лет. Почему так поздно?

– Не хватало хорошего агента, который помог бы пробиться наверх, замолвил бы словечко. Но это с одной стороны.

– А с другой?

– Если не приглашали – значит, не соответствовал уровню премьер-лиги. Взяли бы сюда пораньше – может, и не выжил бы, не закрепился. А после "СКА-Хабаровск" и "Кубани" уже был готов к любым испытаниям.

– Жаль потерянных лет, которые разменяли на второразрядные футбольные окраины?

– Я так не считаю. Всё в копилочку. Окреп, набрался опыта – и сделал шаг вперед. Просто всему свое время. Я верю в судьбу. Придерживаюсь принципа: чему быть – того не миновать. Вот, например, Настя, моя жена. В 16 лет ей нагадали, что в 23 встретит спортсмена, выйдет замуж, родит сначала девочку, затем мальчика. (Александр Кружков)

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