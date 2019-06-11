Юрий Дюпин: "Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался"

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал "СЭ", где может продолжить карьеру, напомнил о долгах махачкалинского клуба и объяснил, чем Мариу Фернандес лучше Артема Дзюбы.

– Где проводите отпуск?

– Дома, в Краснодаре. Помогаю супруге. Мы и не планировали куда-то выезжать, ведь 22 мая у нас родилась дочка Мия.

– Интересное имя.

– Мы давно хотели дочку так назвать, другие варианты даже не рассматривали. Еще сын есть, Марк.

– Вы знаете, где начнете новый сезон?

– Пока нет.

– С весны ходят слухи про интерес "Зенита".

– Как я понял, это уже неактуально.

– Почему?

– Лично ко мне из "Зенита" никто не обращался. Всё на уровне слухов. Если б у клуба действительно был интерес, думаю, со мной бы давно связались. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дюпина - в ближайшее время в "СЭ"