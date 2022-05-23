Сайманов о критике Карадениза: «Не считаю нужным комментировать это, лучше бы поддержал команду»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на критику экс-футболиста команды Гекденизе Карадениза.

«Не считаю нужным комментировать критику Карадениза. Вообще-то, я его сюда привозил и он мог бы... Клуб в тяжелом положении, лучше бы поддержал команду, а не критиковал. Значит, такое мнение у него», — сказал Сайманов.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.