Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:30

Сайманов о критике Карадениза: «Не считаю нужным комментировать это, лучше бы поддержал команду»

Сайманов отреагировал на критику «Рубина» со стороны экс-футболиста команды Карадениза
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на критику экс-футболиста команды Гекденизе Карадениза.

«Не считаю нужным комментировать критику Карадениза. Вообще-то, я его сюда привозил и он мог бы... Клуб в тяжелом положении, лучше бы поддержал команду, а не критиковал. Значит, такое мнение у него», — сказал Сайманов.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Гекдениз Карадениз. Гекдениз Карадениз о вылете «Рубина»: «Выгнать Слуцкого — самое простое. Пусть вытаскивает команду оттуда, где она оказалась!»

Гекдениз Карадениз
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоус: «Рубин» превратился в сборище неуправляемых футболистов»

Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости