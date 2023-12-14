Юрий Белоус: «Если Леонченко останется, это большой плюс для «Локомотива»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал новость о возможном продлении контракта Владимира Леонченко с железнодорожниками.

«Знаю Леонченко, как хорошего футболиста, очень корректного менеджера, — цитирует Белоуса «РБ Спорт». — Правильно, что «Локомотив» с ним продлит контракт. Абсолютно адекватный человек. Большой плюс для железнодорожников, если Леоненко останется».

Ранее сообщалось, что на ближайшем совете директоров будет продлен контракт с нынешним генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко. Он работает в клубе с декабря 2020 года.