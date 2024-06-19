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Сегодня, 07:21

Белоус: «Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций. Если раньше они были однозначно чемпионские, то в последнее время происходит сокращение зарплатной ведомости. В лучшем случае «Локомотив» будет бороться за 3-е-4-е места, — отметил Юрий Белоус.

Конечно, «Локомотив» мог не отпустить Глушенкова. Если футболист настаивает, можно, конечно, сказать, как Галицкий: «Будешь два года по кругу бегать». Но лучше эти вопросы решать миром. И получить хорошую компенсацию. Если бы «Локомотив» реально боролся за золотые медали, как когда были Филатов и Семин, то конечно, о переходе лучшего игрока и речи быть не могло», — цитирует «РБ Спорт» Белоуса.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

 
Максим Глушенков. Источник: Глушенков может заработать в «Зените» 1 миллиард рублей за 4 года
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-lokomotiv-mog-ne-otpustit-glushenkova-v-zenit/
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Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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