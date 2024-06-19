Белоус: «Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Судя по всему у «Локомотива» нет особо амбиций. Если раньше они были однозначно чемпионские, то в последнее время происходит сокращение зарплатной ведомости. В лучшем случае «Локомотив» будет бороться за 3-е-4-е места, — отметил Юрий Белоус.

Конечно, «Локомотив» мог не отпустить Глушенкова. Если футболист настаивает, можно, конечно, сказать, как Галицкий: «Будешь два года по кругу бегать». Но лучше эти вопросы решать миром. И получить хорошую компенсацию. Если бы «Локомотив» реально боролся за золотые медали, как когда были Филатов и Семин, то конечно, о переходе лучшего игрока и речи быть не могло», — цитирует «РБ Спорт» Белоуса.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.