Смородская: «В Турции Джикия точно не затеряется»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал информацию, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции.

«На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов сможет играть на высоком уровне. В России он в любой команде заиграет, несомненно. Турция? Там он точно не затеряется. Если будут достойные предложения, почему бы не попробовать свои силы и там?» — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».