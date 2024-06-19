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Смородская: «В Турции Джикия точно не затеряется»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал информацию, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции.

«На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов сможет играть на высоком уровне. В России он в любой команде заиграет, несомненно. Турция? Там он точно не затеряется. Если будут достойные предложения, почему бы не попробовать свои силы и там?» — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».

Георгий Джикия. Агент Джикии заявил, что игрок может продолжить карьеру в Турции
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-v-turtsii-dzhikiya-tochno-ne-zateryaetsya/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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