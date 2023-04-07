Юрист «Спартака» заявила, что Газизов обжаловал решение по взысканию с него 92 миллионов рублей

Юрист Елена Чачуа, представляющая в суде сторону Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» заявила, что Шамиль Газизов обжаловал решение взыскать с него 92 миллиона рублей в пользу «Спартака».

«Газизов подал две жалобы. Он обжаловал решение Октябрьского суда, по которому с него взыскали 92 миллиона в пользу «Спартака». Также он обжаловал отказ во взыскании бонуса с Федуна и «Спартака». Эти жалобы пришли только в апреле, дела пока не назначили. Из этого мы можем сделать вывод, что он обжалует и сегодняшний отказ», — сказала Чачуа «СЭ».

Газизов требовал выплатить ему 400 миллионов рублей. Ранее он уже подавал иски к «Спартаку», но дважды суд отказывал в их удовлетворении. В одном из них функционер просил выплатить ему выходное пособие на сумму более чем 88 миллионов рублей.